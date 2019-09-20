Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir oyunculara uygun fiyatlar sunmaya çalışan Xbox, şimdi de ülkemize özel fiyat politiksaı izleyeceğini ve bu fiyatlandırmaları açıkladı. Xbox tarafından sunulan özel servislerin fiyatları bu sayede neredeyse yarı yarıya düştü. İşte Xbox Türkiye'nin ülkemize özel yeni fiyatları:

Xbox Live Gold aylık fiyatı, 59.99 TL'den 29.99 TL'ye,

Xbox Live Gold senelik fiyatı 439 TL'den 179.99 TL'ye,

Xbox Game Pass sistemi aylık 59 TL'den 29.99 TL'ye,

Beta sürümde olan PC'ye gelen Xbox Game Pass sistemi aylık 28.99 TL'den 14.99 TL'ye,

Xbox Game Pass Ultimate üyeliği aylık 84.99 TL'den 44.99 TL'ye düştü.

Bu fiyatlarla birlikte ülkemizdeki Xbox kullanıcıları fazlasıyla sevinecek.