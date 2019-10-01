Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, 27 Eylül’de ABD’nin New York kentinde Business Call to Action (BCtA) 9’uncu yıllık forumu kapsamında düzenlenen panele konuşmacı olarak katılarak, Geleceği Yazan Kadınlar projesini tüm dünyaya anlattı. Panelde konuşan Yiş “Sanayi 4.0 ile hızla değişen iş yaşamında, kadınların geleceğin mesleklerinde yer alabilmeleri için şirketlere büyük görevler düşüyor. Girişimci nesiller yetiştirmek, bu alanda girişimciliği ve istihdam kapasitesini artırmak amacıyla başlattığımız Geleceği Yazan Kadınlar projemiz, hayata geçtiği günden beri kadınların gelir elde etmesi ve ekonomik bağımsızlıklarını artırması için yeni fırsatlar oluşturuyor. Bugüne kadar 3 bine yakın kadına ulaşan projemiz bu yıl 8 farklı ülkeden katılımcıyla dünyaya açıldı. Dünyanın ilk dijital operatörü olmamızın yanında, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri arasında yer alıyoruz. Alanımız doğrultusunda, kadınların teknoloji dünyasında güçlü roller edinmeleri için çalışmalarımızı ve projelerimizi sürdürüyoruz” dedi.