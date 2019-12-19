Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arama motoru Google ve servislerinde erişim sorunu yaşanıyor. Sorun kapsamında kullanıcılar arama motorunu kullanamıyor. Google'ın YouTube, Gmail ve Drive gibi servislerinde de sorun yaşandığı belirtiliyor.

Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Google ve Google'a bağlı servisler Türkiye'de hizmet veremiyor.

Türkiye'nin dışında Yunanistan ve Bulgaristan'ın da aralarında olduğu Doğu Avrupa bölgesinde de yoğun erişim sorunu yaşanıyor.

Almanya, İngiltere, Portekiz ve İsviçre'nin aralarında olduğu Avrupa'nın bazı bölgelerinde ise kısmi sorunlar yaşandığı belirtiliyor.

Gelen bilgilere göre, Asya'daki bazı ülkelerde de kısmi erişim sorunu yaşanıyor.

Söz konusu sorunun kaynağı henüz netleşmiş değil. Google'ın kısa süre içinde konu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

BTK'DAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, BTK E. Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Açıklama şöyle;

"Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir.

Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır.

USOM ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir.

Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalıdır."