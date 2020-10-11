Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Ön hızlandırmayı başarıyla tamamlayan 34 start-up arasından seçilen 20 girişim, dokuz ay boyunca Albaraka Garaj hızlandırma programından yararlanacak. Albaraka Garaj’ın dörcüncü dönem start-up’ları ise şöyle: Advopass, BankingO, Blindlook, Car4Future, Ebabil, Efilli Rıza, Flamingio, Fon Radar, Freightest, Future DNA, HiFace, Hiwell, Kutu.ai, KVIS, RTEX, SeaTech, SFM Yazılım, Stajyeristiyorum, Syntonym, Vaysis.

Albaraka Türk’ün yeni nesil girişimcileri Albaraka Garaj ile desteklemeye devam ettiğini ifade eden Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku “Bu yıl çok farklı alanlardan birçok girişime Albaraka Garaj’da yer verdik. İnanıyorum ki seçilen bu girişimler, Garaj’ın bütün imkânlarından yararlanarak hem start-up’larını geliştirecek hem de ekosistemimize ciddi katkılar sağlayacak” dedi.