Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Turkcell'in anlık görüntülü ve mesajlaşma platformu BiP, yerli video konferans sistemi BiP Meet'i kullanıma sundu. Yıl sonuna kadar 50 bin toplantı ve 250 bin kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen BiP Meet'te 100 kişi ile aynı anda toplantı yapılabiliyor. İlk 50 toplantıya kadar ücretsiz olan platform güvenli toplantılar için şifre belirleme, isme özel oda açma, lobide bekletme, katılımcıları sessize alma, odadan çıkartma ve ekran paylaşımı gibi gelişmiş özelliklere sahip. Şu an için Chrome ve Safari tarayıcılarında masaüstü uygulamasıyla çalışan BiP Meet ocak ayında iOS ve Android’de yerini alacak.

KAMU BİP MEET ÜZERİNDEN HABERLEŞECEK

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, açık kaynak kodları kullanılarak geliştirilen ve optimize edilen BiP Meet ile kullanıcı verilerinin yurt içinde kalacağını söyledi. Tansuğ "Pandemi ile birlikte evde vakit geçirdiğimiz günlerde hem sevdiklerimiz ile özlem gidermek hem de işlerimizin devamlılığı için hepimizi uzaktan toplantı çözümlerini kullandık, deneyimledik. Buradaki ihtiyaçları tüm ekip analiz ederek BiP Meet’i hem bireysel hem de kurumsal ihtiyaçlar için kullanılabilecek şekilde tasarladık ve geliştirdik. Kurumsal kullanıcıların ihtiyaçlarına göre şirket içi sunucularına da kurulabilen BiP Meet, hiçbir güvenlik açığına yer vermiyor. Kurumlar tercihlerine göre isterlerse verilerini Turkcell Bulut’ta tutabiliyor, isterlerse de On Premise diye adlandırdığımız şirket sunucularına da kurulum yaparak bu çözümden yararlanabiliyorlar. BiP Meet finanstan sağlığa, eğitimden enerji ve savunmaya kadar pek çok sektörde, kurumların stratejik ve önemli görüşmelerini güvenli şekilde gerçekleştirebilmesi açısından da sorumluluklar üstlenecek. 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılında aktif rol oynamak istiyoruz. Bakanlıkların da kullanımına açacağız. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak" dedi. BiP Meet sadece Turkcell’lilere değil tüm operatör kullanıcılarına açık olacak.

DAVETSİZ MİSAFİRLERE İZİN YOK

¥ Lansmana özel tüm BiP Meet üyelerine aylık 50 adet toplantı hakkı

¥ 100 kişiye kadar toplantı katılımcısı desteği

¥ Toplantı oda şifresi ile güvenli toplantı

¥ Toplantı sahibi gelene kadar katılımcıların lobide beklemesi

¥ Ekran paylaşımı

¥ Toplantıya katılan herkese ya da bir kişiye mesaj yazabilme

¥ Herkesi ve seçilen kişiyi sessize alabilmesi

¥ Toplantı sahibinin kişileri odadan çıkartabilmesi

¥ Yalnızca Sesli Mod ile kesintisiz toplantı

¥ Türkçe ve İngilizce desteği

¥ Toplantıyı kayda alma (Recording)

¥ Toplantı katılımcılarını farklı odalara ayırma (Breakout Rooms)

¥ Sadece birkaç konuşmacının olduğu ancak binlerce kişinin aynı anda konuşmacıları izleyebildiği Webinar özelliği