Ayrıntılar geliyor...
Bakanı Karaismailoğlu açıkladı: Son aşamaya geldik!
02.12.2020 - 10:41 | Son Güncelleme: 02.12.2020 - 10:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Türksat 5A ve 5B uydularından hizmet sunulacak yeni frekans bantları için, Gölbaşı Merkez kampüsümüzde yer istasyonları kurulum çalışmalarında ise son aşamaya geldik.“
Etiketler : Türksat 5A,5B uyduları,
750452 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/750452.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER