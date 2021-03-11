Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YouTube şirketi sözcüsü Elena Hernandez, The Hill haber portalına yaptığı açıklamada, platformdan kaldırılan videoların Covid-19 aşıları hakkında yerel sağlık yetkilileri veya Dünya Sağlık Örgütü ile çelişen iddialar içerdiğini kaydetti.

Hernandez, Şubat 2020'den bu yana, YouTube'un Covid-19 salgını konusunda yanlış bilgiler içeren yaklaşık 800 bin videoyu kaldırdığını ifade etti.

Facebook ve Twitter da Kovid-19 aşısı konusunda yanlış bilgilerin yer aldığı paylaşımların kaldırılacağına dair açıklamalar yapmıştı.