Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

İstanbul Modern iş birliğiyle hazırlanan 'Günışığı’ projesinde geçtiğimiz yıl ‘Sanatın Günışığı Atölyeleri” ile başlayan program, bu yıl “Sanatın Günışığı Eğitim Programı’ adı altında devam edecek. Günışığı çocuklarına yönelik düzenlenen atölyelere ek olarak ‘Çevrim İçi Müze Turları’ ile zenginleşen program, İstanbul Modern Sanat Müzesi iş birliğiyle yıl boyunca 10 atölye çalışması ve 4 çevrim içi müze turu olarak gerçekleşecek. Belirlenen kontenjan çerçevesinde Türk Telekom çalışanlarının çocuklarının da katıldığı eğitimlerde, çocukların, engelli ve engelsiz akranlarıyla sanat yoluyla kaynaşması hedefleniyor. Sanat tarihi ve sanatçılar hakkında bilgi sahibi olan çocuklar ayrıca İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonunda yer alan eserleri de tanıma fırsatı elde edecek.