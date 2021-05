Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Garena Free Fire, 2021’in ilk aylarında en çok oynanan ücretsiz online oyunu olurken onu PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile, Valorant, Call of Duty: Warzone, LifeAfter, Arena of Valor, Lords Mobile, Mobile Legends ve League of Legends izledi.