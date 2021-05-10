Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

WhatsApp’ın global çapta çok az sayıda firmaya verdiği bu yetki ile işletmelere daha önce yabancı şirketler tarafından sunulan Business API hizmeti Türk mühendislik gücüyle sunulacak. Firmalar ayrıca CBOT’un MasterPass ile entegre altyapısı ile WhatsApp üzerinden ödeme alma imkânına kavuşacak.

CBOT Kurucu ve CEO’su Mete Aktaş, 2019 yılında Google’ın dünyadaki ilk 20 RCS (Zenginleştirilmiş Mesaj Servisi) iş ortağından biri olduklarını hatırlatarak "Yine bir dünya markası olan WhatsApp’ın iş ortağı olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Şirketler WhatsApp Business uygulamasını kullanabilmek için müşterileriyle paylaşacakları telefon numaralarının hesap aktivasyonlarını CBOT aracılığı ile yapabilecek. Bu aktivasyon sonrasında CBOT’un canlı destek ekranları üzerinden tüm mesajlarını yönetebilecekler. İstedikleri takdirde kullanıma hazır sanal asistanları kendi CRM, e-Ticaret vb. sistemleri ile entegre bir şekilde devreye alarak 7/24 WhatsApp üzerinden hizmet verebilecekler” dedi. 2020’de chatbotlarıyla 400 milyonluk rekor diyaloğa imza atan CBOT'un 2021 hedefi ise 2 milyar diyalog.