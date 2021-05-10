Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Üyeleri arasında Bittrex Global, CertiK, Fifth Era, Hard Yaka, Ledger, Trovio ve Uphold gibi dünyaca ünlü teknoloji şirketlerinin yer aldığı Universal Protocol Alliance, NFT iş birliği platformu için Bitci Teknoloji’ye üyelik daveti iletti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bitci Teknoloji Kurucusu Çağdaş Çağlar “Universal Protocol Alliance’ın tarafımıza yapmış olduğu daveti Bitci Teknoloji’nin küresel yolculuğunda çok önemli bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Bu iş birliğiyle birlikte, Bitci Teknoloji, Türkiye’yi bu platformda temsil eden ilk ve tek Türk şirketi olacak” dedi. Universal Protocol Alliance’ın, farklı varlıkların tokenize edilmesi konusunda çok büyük bir bilgi birikimi olduğunu ifade eden Çağlar, platform bünyesinde şimdi de bir NFT çalışma grubu oluşturulacağını sözlerine ekledi. Bitci Teknoloji olarak, taraftar token projeleri başta olmak üzere, enerji, gayrimenkul, tedarik zinciri gibi farklı alanlarda tokenizasyon ile ilgili tecrübelerini aktarmaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirten Çağdaş Çağlar “Umuyoruz ki buradan doğacak yeni iş fikirleriyle, blockchain’in dünyadaki kullanım alanlarının genişlemesine katkı sunarken, Türk mühendislerinin, Türk yazılımcılarının başarılarını da bir kez daha dünyada gösterme fırsatı bulacağız” diye konuştu.