Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Koronavirüs ile uzaktan çalışma kalıcı hâle geliyor. Birçok firma çalışanlarını evlere gönderirken pandemi sonrasında da hibrit çalışma modelinin benimsenmesi bekleniyor. Evden çalışanların en büyük yardımcısı ise hiç kuşkusuz teknoloji ürünleri. İş yerlerine özel video konferans, sesli konferans ve kurumsal kulaklık çözümleri sunan Bircom, Zoom iş birliği ile de çalışanların bağlantıda kalmasına yardımcı oluyor. Bircom CEO'su Can İlkhan koronavirüs ile özellikle kurumsal çözümlere ilginin arttığına dikkat çekerek "Geçtiğimiz yıl büyük bir başarıya imza atarak şirketimizi dolar bazında yüzde 25 oranında büyütmeyi başardık. Özellikle kurumsal tümleşik iletişim sistemleri ve kulaklık ürün grubumuz ile birlikte yüzde 35’in üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiğimizi söyleyebiliriz. Kulaklıktaki büyüme ise yıldan yıla yüzde 50’nin üzerinde. Ayrıca toplantıların büyük çoğunluğu uzaktan gerçekleşmesi sebebiyle; konferans sistemi, kamera ve speaker ürünlerimizin satışında artış var. Özellikle firmaların evden çalışanlarına destek olmak için toplu alımlar yaptığını görüyoruz" dedi.

Bircom olarak Yealink ve Grandstream gibi dünyaca ünlü markaların çözümlerini sunduklarını dile getiren İlkhan "Evlerini ofis düzeninde ve kalitesinde yaşamak isteyen çalışanlar için Active Noise Cancellation özellikli kurumsal kulaklıklar ile çalışanları ortam gürültüsünden ve evin içerisindeki seslerden izole ederek çalışma ortamlarını güçlendiriyoruz. Yine müşterileri ile çoklu görüşme yapmak isteyenleri EPOS- Sennheiser’ın Microsoft Teams entegrasyonu bulunan sesli konferans çözümleri ile buluşturuyoruz. Şirketlerinde Yealink video konferans sistemlerini kullanan firmalar için de ekip çalışanları, iş ortakları, proje ekipleri veya müşterileri ile iş birliği yapmalarını tek bir link üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilecekleri sistem hazırlıyoruz. 10 bin kullanıcıyı destekleyecek olan sistem, özellikleri sayesinde ekran paylaşımı ve kesintisiz video görüntüsü ile toplantı ve uzaktan eğitimleri mobil hâle getiriyor" diye konuştu.

Zoom ile iş birliğiyle de entegre çözümler sunduklarını dile getiren İlkhan şunları kaydetti: Pandemi sürecinde Bircom’un tecrübesi ile Zoom’un küresel gücünü birleştirmeyi amaçlıyoruz. Aralık 2019’da globalde Zoom’un günlük toplantı katılımcı sayısı 10 milyon civarındayken bu sayı Mart 2020’de 200 milyonu aştı. Nisan 2020 itibarıyla günlük toplantı katılımcı sayısı 300 milyonu aşmış durumda. Ocak 2020’de toplamda 100 milyardan fazla olan toplantı süreleri ise Eylül 2020’de 3 trilyonun üzerine çıktı. Zoom platformunun; eğitim sektörü, ilaç sanayi, üst düzey yönetici ve genel anlamda hemen hemen her sektörde şirket dışı görüşme yapması gereken personeller tarafından sıkça kullanılıyor. Platformun kolay kullanımı, video iletişim odaklı yapısı ile devlet kurumları ve üniversiteler de dâhil olmak üzere sıkça tercih ediliyor. Ürün portföyümüz arasında yer alan iletişim çözümlerimizi Zoom ürünlerine entegre ederek online toplantı ihtiyaçlarını karşılayacağız.

ÇİP KRİZİYLE FİYATLAR YÜZDE 5 ARTTI

Dünyada çip tedarikinde yaşanan sıkıntıların elektronik ürünleri de olumsuz etkilediğine değinen İlkhan "Arz talep dengesinde, tüm dünyadaki üretimi etkileyen komponent eksikliklerinden dolayı bazen aksamalar yaşanabiliyor, bu aksama da talepte dengesizlik oluştururken fiyatları da maalesef olumsuz anlamda etkiliyor. Tedarikte yaşanan sıkıntıdan dolayı şimdilik yüzde 5’e kadar ulaşan zamlar geldi ve gelmeye devam ediyor" dedi.