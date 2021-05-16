Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Karre Clean yüzeyi bakterilere karşı korurken, Touchless elektrik anahtarları ise ışıkların temassız bir şekilde açılıp kapanmasını sağlıyor. Panasonic Life Solutions Global Pazarlama Genel Müdürü Erhan Güngör “Sektörümüzde bir yeniliğe imza attık ve yüzeyi bakteri, mantar gibi mikroorganizmalara karşı koruyan VİKO marka Karre Clean serisini satışa sunduk. Bu ürünümüz sahip olduğu gümüş iyonlarıyla bakteri karşıtı olma özelliği taşıyor. VİKO Touchless elektrik anahtarlarımızla da temassız teknolojisiyle üst düzeyde hijyen ortamı sunuyor” dedi.