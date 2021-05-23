Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Kariyerini veri bilimci, veri mühendisi veya veri mimarı olarak geliştirmek isteyen yeni mezunlar ile yüksek lisans öğrencisi ve maksimum üç yıl yazılım tecrübesi olan gençler 1 Haziran’a kadar başvurabilecek. GTech Akademi’nin 2020 programına 2.094 gencin başvuru yaptığını belirten GTech Kurucu Ortağı ve CEO'su Mine Taşkaya, "GTech Akademi’de eğitim alan gençlerin yüzde 75’i, birkaç ay içinde iş bulabiliyor. Bugüne dek programımıza dâhil olan gençler arasından 57 kişiyi GTech’te istihdam ettik” dedi.