Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Koşu, yürüyüş, bisiklet, yüzme, kürek ve serbest antrenmandan oluşan 10 egzersiz moduyla günlük performansınızı takip eden Honor Band 6, kandaki oksijen seviyesini, uyku süresini ve uyku kalitesini ölçüyor, daha kaliteli uyku için öneriler sunuyur. 50 metreye kadar su geçirmeyen Band 6, sadece 10 dakikalık şarjla üç günlük kullanım süresi sağlıyor. Tam şarjda normal kullanımda 14 güne kadar pil ömrüyle ayda sadece iki defa şarj edeceğiniz akıllı bilekliği yoğun olarak da 10 güne rahatça kullanabilirsiniz. Honor Band 6’nın fiyatı: 479 TL.