Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Strategy Analytics şirketinin yaptığı araştırmalara göre geniş bant internet erişim hızındaki artış 2028'e kadar yüzde 82 azalacak. Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda kullanıcıların çoğunun 100-300 Mb/sn’nin üzerindeki internet hızlarına ihtiyaç duymayacağına inanıyor. Strategy Analytics’in başanalisti Dan Grossman, trafik artışının azaldığına dikkat çekerek “Sonuçta hiçbir şey sonsuza kadar büyümez. Geniş bant internet trafiğindeki artış, video akışındaki son patlama da dâhil olmak üzere bir dizi olguyla beslendi ve internet hızındaki yüksek büyümeyi neyin desteklemeye devam edebileceğini göremiyoruz” dedi.