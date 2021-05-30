Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Pandeminin yıldızlarından araç kiralama sektörü yeni oyuncularla güçleniyor. Türkiye’nin ilk ve en büyük online seyahat bileti sitesi olan Biletall.com’un kurucularının hayata geçirdiği yeni girişim ‘Miniyol.com’ araç kiralama sektörüne yeni bir soluk getiriyor. KOSGEB'in AR-GE ve İnovasyon Desteği ile Erciyes Üniversitesi Teknoparkında kurulan şirket, 2022 yılına kadar günlük minimum bin adet işlem hacmine ulaşmayı hedefliyor. Şirketin Kurucu Ortağı Yaşar Çelik, Miniyol ile sektörde birçok ilki hayata geçireceklerini belirterek "Miniyol’da her şey minimal, her şey minicik olacak. Online araç kiralama sektöründe ilk defa sadece üç adımda kiralama işlemi yapılırken, tek bir tıklama ile de iptal işlemi Miniyol’da yapılabiliyor” dedi.

MİNİMAL ÖDEME

Miniyol’da minimalizm anlayışını ödemelere de uyarladıklarını anlatan Çelik “Kullanıcılarımız bizden araç kiralarken kiralama bedelinin sadece minicik bir kısmını ödeyecekler. Örnek vermek gerekirse 1.000 TL’lik bir kiralama için rezervasyon esnasında sadece 150 TL ödenecek, aracı teslim alana kadar ise kullanıcılarımızdan başkaca herhangi bir bedel talep edilmeyecek. Firma olarak geliştirdiğimiz bu ödeme metodunu ‘miniödeme’ olarak adlandırıyoruz. Bunun yanı sıra geleneksel ödeme yöntemlerini tercih eden kullanıcılarımız için de 'tam ödeme' metodumuz ile tek sefer de tüm kiralama bedelini ödeme imkânı da sunuyoruz. Ayrıca rezervasyon esnasında hiç ödeme yapmak istemeyen kullanıcılarımıza ise kiralama bedelinin tamamını aracı teslim alırken yapmalarına imkân sağlayan 'teslimatta ödeme' seçeneğini de sunuyoruz” diye konuştu.

ZORLAMA YOK

Müşteriye karşı tamamen şeffaf olacaklarını dile getiren Çelik, “Web sitemizde kullanıcıları rahatsız edecek, pop-up lar, zaman sayaçları, gerçeği yansıtmayan üzeri çizili fiyatlar yer almıyor. Bunların tam tersine kesintisiz ve sürekli olarak Miniyol üyelerine koşulsuz şartsız her kiralama işleminde yüzde 5 puan garantisi veriyoruz. Üstelik kazanılan puanları ise bir sonraki alışverişlerinde indirim olarak kullanmalarını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.