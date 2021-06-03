Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve silahlı ve silahsız olarak gerçekleştirdiği uçuşlarda havada kalış rekoru kıran AKSUNGUR İHA, yangınla mücadelede Orman Genel Müdürlüğü’nün hizmetine girdi.

YANGINLA MÜCADELEDE KULLANILACAK

Görev süresi boyunca Şakirpaşa Havalimanı’nda konuşlanacak olan AKSUNGUR, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangınla mücadele kapsamında kullanılacak.

ANKA platformundan yola çıkarak 18 ay gibi kısa sürede geliştirilen, yüksek faydalı yük kapasitesi ile kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesine sahip AKSUNGUR İHA, sahip olduğu SATCOM faydalı yükü ile görüş hattı ötesi operasyon esnekliği sağlıyor.

İsviçre'de gündem Türk SİHA'ları: Herkes o silahları istiyor İsviçre devlet televizyonu SFR, Türkiye’nin ürettiği yerli ve milli silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) başarılarından övgüyle bahsettiği haberinde, "Herkes Türk yapımı olağanüstü silahları istiyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye İHA'larla taşımacılığa hazırlanıyor İnsansız hava araçlarıyla (İHA) teslimat yapılmasına yönelik dünyada bir dizi arayış ve testler sürerken, Türkiye sivil faydalı yük taşıma faaliyetleri için altyapı oluşturuyor.

Akıncı ve Aksungur testleri: Türk SİHA yetenekleri yeni bir aşamaya geçiyor Bugünlerde Türkiye’nin milli güvenlik gündemi, Irak’ın kuzeyindeki PKK terör hedeflerine yönelik sınır-ötesi harekât, F-35 programı iştirakinin resmen sona ermesi gibi gündemlere yoğunlaşırken, başarıyla tamamlanan iki silahlı insansız hava aracı (SİHA) testi, Türk savunma sanayiinin söz konusu alanda yeni bir aşamaya geçmek üzere olduğuna işaret ediyor.

AKSUNGUR'dan yeni bir başarı daha Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AKSUNGUR SİHA'nın, ilk kez attığı 340 kilogram ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurduğunu bildirdi.