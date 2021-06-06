Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enstitüden yapılan açıklamada, “Türkiye’deki yerel gündemlerin yüzde 47’sinin, küresel gündemlerin yüzde 20’sinin sahte olduğunu tespit ettik” denildi.

Haziran 2015 ile Eylül 2019 dönemini içine alan araştırmada 2019 yılının eylül ayına kadar bilgisayar yazılımları tarafından oluşturulan 108 bin “bot”, yani sahte hesabın ortaya çıkarıldığı ifade ediliyor. Twitter’ın etiket üzerine kurulu “trend” sistemi, belirli bir zaman aralığında en çok paylaşılan konu veya popüler etiketleri alıp liste hâline getiriyor ve kullanıcılara bu listeyi sunarak güncel konulardan haberdar olunmasını sağlıyor. Ancak son araştırmalar, Twitter’daki güvenlik açığı sebebiyle birçok trend konunun, sahte hesaplar tarafından oluşturulduğunu gözler önüne seriyor.

Twitter'da ücretli üyelik dönemi başlıyor Twitter, uzun süredir gündemde olan 'ücretli üyelik' sistemini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen ve 'Twitter Blue' adı verilen ücretli paket, bazı ülkelerde kullanıma sunuldu.