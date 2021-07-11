Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Marka, ilk olarak OnePlus Nord N10 5G modelini tüketicilerle buluşturdu. OnePlus Kurucusu ve CEO’su Pete Lau, OnePlus Nord N10 5G ile uygun fiyata daha kaliteli telefon deneyimi sunduklarını söyledi. OnePlus Avrupa Strateji Başkanı Tuomas Lampen ise şöyle konuştu: Avrupa ve Hindistan’da ilk OnePlus Nord modelini piyasaya sunmamızdan bu yana kullanıcılarımız daha da uygun fiyatlı OnePlus ürünlerinin geleceğini görebiliyorlardı. OnePlus Nord N10 5G modelini daha fazla kullanıcıya ulaştırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kullanıcılarımıza üst düzey deneyimler sunabilmek için ürün portföyümüzü geliştirmeye devam edeceğiz.

OnePlus Nord N10 5G, 6,49 inç FHD+ ekran ve 90 Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 690’dan alan cihaz, 6 GB RAM, 128 GB depolama kapasitesi, 4.3000 mAh pile sahip. Telefonun Türkiye fiyatı ise 4.699 TL.

ONEPLUS NORD N10 5G’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

¥ Ekran: 6,49 inç IPS LCD

¥ İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı Oxygen OS

¥ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 690

¥ Bellek: 6 GB

¥ Dahili Depolama: 128 GB + 512 GB’a kadar microSD kart

¥ Kamera: 64 MP Ana Kamera + 8 MP Ultra Geniş Açılı Kamera + 2 MP Makro Kamera +2 MP Derinlik Kamera

¥ Ön Kamera: 16 MP

¥ Pil: 4.300 mAh, 30W hızlı şarj

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