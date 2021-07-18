Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Güvenlik Kontrolü, hesabı ele geçirilmiş olma ihtimali olan kullanıcıları gerekli adımlar konusunda yönlendiriyor. Bu adımlardan bazıları, hesap giriş geçmişini kontrol etmek, profil bilgilerini gözden geçirmek, hesap giriş bilgilerinin paylaşıldığı hesapların doğruluğunu kontrol etmek ve telefon numarası, e-Posta adresi gibi hesabı geri almak için gereken iletişim bilgilerini güncellemek.

Instagram'da kullanıcılar beğenilerini gizleyebilecek En çok kullanılan uygulamalardan olan fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram ve Facebook beğeni gizleme özelliğini devreye aldı.

Aman dikkat! Instagram hesabınıza gelen her mesaja tıklamayın Sosyal medya dolandırıcılığında yeni yöntemler gün yüzüne çıkıyor. Bugüne kadar birçok farklı yöntem deneyen dolandırıcıların yeni tercihi ise Instagram şirket yönetiminden gönderilmiş gibi görünen sahte telif hakkı bildirimleri. Uzman isimler, instagram kullanıcılarının teyidini almadıkları hiçbir linke tıklamamaları gerektiğini söyledi.