Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Galaxy SmartTag cihazını evcil hayvanınızı rahatsız etmeyecek şekilde tasmasına takmanız durumunda, evcil hayvanlar kaybolduğunda Galaxy cihazınızdaki SmartThings Find hizmetiyle konumu kolayca ve doğru bir şekilde tespit edebiliyorsunuz. Galaxy SmartTag’e yaklaştığınızda sesli uyarı da alabiliyorsunuz. Galaxy SmartTag, kullandığı artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle, akıllı telefonunuzun kamerasını kullanarak kaybolan tüylü arkadaşlarınızın bulunduğu yeri görüntülemenizi de sağlıyor.

Galaxy alana Samsung Care+ sigorta paketleri Samsung Galaxy akıllı telefon kullanıcıları için kapsamlı bir sigorta ürünü olan Samsung Care+ sigorta ürünleri Türkiye’de kullanıcılara sunuldu.

Samsung’dan iki yeni tablet Samsung, tablet portföyüne en yeni üyeleri Galaxy Tab S7 FE ve Galaxy Tab A7 Lite modellerini ekledi.