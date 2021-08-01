Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Listede ilk sırayı Apple alırken onu Samsung, Lenovo, Amazon ve Huawei takip etti. Lenovo, tablet satışlarını yüzde 67 artırırken, Huawei'nin satışları yüzde 57 geriledi. Apple ise 2021'in ikinci çeyreğinde pazar payını yüzde 11 artırarak yüzde 35'e çıkardı.

Pandemide tablet, akıllı bileklik ve harddisk aldık Pandemi sürecinde, kullanımı daha da yaygınlaşan teknoloji ürünleri satış rekorları kırdı. Avansas.com’un raporuna göre 2021 yılında geride bıraktığımız beş ay içerisinde teknoloji alanında en çok; tablet, akıllı bileklik ve harddisk satıldı.