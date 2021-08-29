BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI, vatani görevine başladı. Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Bayraktar AKINCI, bugün düzenlenen törenin ardından güvenlik güçlerine teslim edildi.
AKINCI TİHA'NIN İLK UÇUŞU
Teslim töreninin ardından ilk uçuşunu gerçekleştiren Akıncı TİHA, izleyenleri mest etti.
AKINCI TİHA'NIN TÜM ÖZELLİKLERİ
40,000 Feet Uçuş İrtifası
24 Saat Havada Kalış Süresi
Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS
Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği
GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği
Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri
Haberleşme Menzili LOS & BLOS
Seyir - Maksimum Hız 130 - 195 Knots
Operasyonel - Maksimum İrtifa 30.000 feet - 40,000 feet
Faydalı Yük Kapasitesi 1.350 kg
Faydalı Yük - ISR Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT
Faydalı Yük - Mühimmatlar Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Menzilli Stand Off Mühimmatlar
İtki Tipi 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor
Kalkış ve İniş Pist (Otomatik)
Maksimum Kalkış Ağırlığı 5,500 kg
Havada Kalış 24 saat
Kanat Açıklığı 20 mt.
Yükseklik 4.1 mt.
Uzunluk 12.2 mt.