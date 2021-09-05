Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

¥ Teknasyon, açık bankacılık alanında faaliyet gösteren fintech girişimi Maslak Teknoloji’yi Rockads global büyüme programına dâhil etti. Maslak Teknoloji, Alper Akcan, Tolga Ulutaş ve Emre Hayretci tarafından açık bankacılık alanında faaliyet göstermek üzere yaklaşık bir yıl kadar önce kuruldu. Firmanın hedefi ise hem bireyler hem de kurumlar için ürettiği servislerle Türkiye’de pazar lideri olmaktan öte özellikle BaaS ve dijital bankacılık alanlarında Avrupa’da söz sahibi olmak.

¥ Yemek siparişi için lüks bir alternatif olma hedefiyle yola çıkan Fuudy, 7,1 milyon dolar değerleme üzerinden 1,1 milyon dolarlık yatırım aldı. Fuudy’nin yatırımcıları arasında fintech sektörünün tanınan isimlerinden Barbaros Serdar Özbuğutu (iyzico), lüks moda sektörünün köklü markasının temsilcilerinden Can Hakko, yatırım sektörünün tanınan isimlerinden Actera Grup ortaklarından Yağız Çekin ve teknoloji yatırımının etkili isimlerinden Mehmet Kösem gibi sektör liderleri yer alıyor.

¥ Re Pie Portföy, yatırımların bir yenisini daha ekledi. Re Pie’ın büyüme potansiyeli yüksek girişimlere yatırım yapmak amacıyla kurduğu ‘Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’, yeni nesil girişimlerden Arvis Games’e 4,2 milyon liralık yatırım yaptı. 2019 yılında Atakan Cankorur, Simon Karataş ve Tuna Pamir tarafından kurulan Arvis Games, kutu oyunları, mobil ve PC oyunu kategorilerinde oyunlar geliştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

¥ İkinci el alışverişte yenilikçi geleneksel takası teknoloji ve makine öğrenme algoritmalarıyla yeniden tasarlayan yeşil fintech girişimi Barty, Keiretsu Forum Türkiye “melek yatırımcılarından” 2 milyon dolarlık değerleme üzerinden yatırım aldı. 150 bin aktif kullanıcıya sahip olan Barty, dokuz ayda 18 farklı kategoriden 750 bin TL değerinde 13 binden fazla eşya takasına aracılık etti.

Global girişimler için başvurular başladı Bilgiyi Ticarileştirme Merkezinin (BTM) liderliğinde yürütülen Winglobal programına başvurular başladı.