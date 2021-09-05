Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

SANAL DARPHANE KURDU

Amerika Birleşik Devletlerinin Texas eyaletinin Dallas şehrinde yaşayan iki kardeş, Bitcoin (BTC) madenciliği yaparak ayda 30.000 dolar gelir elde ediyor. Texas’ta yaşayan 14 yaşındaki Ishaan Thakur ve 9 yaşındaki kız kardeşi Aanya, son birkaç ayı kazançlı bir Bitcoin (BTC) madenciliği işi kurmakla geçirdi. Bir odada küçük bir masayla başlayan işleri, şimdi Dallas merkezinde kiralık bir veri merkezinde yapılan koca bir işe dönüştü. Yeni yatırımlarla birlikte eylül ayında yaklaşık 36.000 dolar kazanmayı beklediklerini söylüyorlar.

YOUTUBE'UN EN ÇOK KAZANANI

Her yıl milyonlarca genç ve çocuk YouTuber olmak istiyor. Diğer internet platformları gibi Youtube da içerik üreticilerine reklamlarından pay veriyor. YouTube’un verilerine göre 2020’nin en çok kazananı bir çocuk. YouTube’a yüklediği kutu açma videolarıyla ünlenen 9 yaşındaki Ryan Kaji, sadece 2020 yılında 29,5 milyon dolar gelir elde ederek platformun en çok kazananı oldu. Ryan’s World kanalı 12 milyardan fazla izlenme aldı. Dokuz yaşındaki çocuk, kendi adını taşıyan Ryan’s World markasından da 200 milyon dolar kazandı.





8 YAŞINDA TRANSFER OLDU

Milyonlarca oyuncu tarafından çevrim içi şekilde oynanan Fortnite, 8 yaşındaki ABD’li Josep Deen’i şimdiden zengin etti. e-Spor organizasyonu Team 33 ile sözleşme imzalayan Deen, 33 bin dolar anlaşmayla tarihe geçti. Esportsearnings.com sitesine göre en çok kazanan ilk 10 Fortnite oyuncusundan sadece ikisi 18 yaşın üzerinde. Fortnite Dünya Kupası’nın ilk ve şimdiye kadarki tek galibi, 2019’da 3 milyon dolar kazanan 16 yaşındaki Kyle ‘Bugha’ Giesdorf. O dönemlerde oyuna yeni başlayan ABD’li Joseph için bu başarı ilham kaynağı oldu.

NFT’DEN 3,3 MİLYON LİRA

Londra’da yaşayan 12 yaşındaki Benyamin Ahmed, yaz tatilinde hazırladığı Weird Whales (Acayip Balinalar) adlı grafik serisini NFT olarak satıp 290 bin sterlin (yaklaşık 3,3 milyon TL) kazandı. Dijital olarak hazırlanan NFT sertifikaları, bir sanat eserinin orijinalliğini belgeliyor ve alıcılar NFT sertifikalarını yıllar sonra bile satabiliyor. Satışı Ethereum adlı kripto para birimi cinsinden yapan Benyamin, satıştan aldığı gelirleri Ethereum olarak tutmaya devam ediyor. Benyamin bugüne kadar hiç banka hesabı olmadığını söylüyor.

Gençler en çok Youtuber ve gamer olmak istiyor Doritos, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve kitlesel fonlama platformu Fongogo iş birliğiyle hayata geçirilen “#bicesaret” kampanyası meyvelerini vermeye başladı. 2019 yılında başlayan ve bu yıl devam eden projeye büyük ilgi gösteren gençler şimdiye kadar kitlesel fonlama platformu Fongogo’ya 600’ün üzerinde proje gönderdi.

Japon Youtuber Enomoto'ya "fahri Zeytinburnulu" unvanı İstanbul'u ve Türk kültürünü tanıtan videolar yayınlayan Japon Youtuber Yoshi Enomoto'ya "fahri Zeytinburnulu" unvanı verildi.