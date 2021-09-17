Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milli uydu çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“TEST AŞAMASI GEÇİLDİ”

Karaismailoğlu, Türksat 6A Milli Haberleşme Uydu Proje Sözleşmesi ve Ek Protokolü’nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türksat A.Ş. arasında imzalanarak resmi olarak başladığını hatırlattı. Türksat 6A uydusunun montaj, entegrasyon ve testlerinin Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi’nde gerçekleştirildiğini kaydeden Karaismailoğlu, “Projenin mühendislik modeli entegrasyon faaliyetleri tamamlanarak test aşamasına geçildi. 2021 yılında uydu uçuş modeli entegrasyon faaliyetlerinin tamamlanarak çevresel test aşamasına geçilmesi bekleniyor. Türksat 6A uydusu, uydu endüstrisinde kabul gören standart ve ticari test aşamalarına da tabii tutulacak” ifadelerini kullandı.

2023 YILI İLK ÇEYREĞİ İÇİNDE FIRLATILMASI PLANLANIYOR

Projenin Türkiye’nin haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, üretilecek uydunun üretim ve test sürecinin 2022 yılı sonunda tamamlanarak, 2023 yılı ilk çeyreği içinde fırlatılmasının planlandığını vurguladı.

“TÜBİTAK UZAY VE DİĞER PAYDAŞLAR İLE KOORDİNELİ ÇALIŞIYORUZ”

Türksat 6A uydusunun fırlatma hizmetleri temininin Türksat A.Ş. sorumluğunda olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti: “Bu bağlamda gerekli çalışma ve hazırlıklar proje yöneticisi kurum TÜBİTAK UZAY ve diğer paydaşlar ile koordineli olarak yürütülüyor. Fırlatma hizmeti temini için çok sayıda fırlatıcı firmaların çözüm ve teklifleri titizlikle incelendi. Yapılan değerlendirme ve müzakereler neticesinde hem teknik hem de idari ve mali açıdan en iyi çözümü sunan ABD’de yerleşik Space X firmasının Falcon-9 roketi fırlatıcı olarak seçildi. Bu kapsamda Türksat ile Space Exploration Tech. Corp. (Space X) firması arasında Türksat 6A uydusunun fırlatma hizmeti temini sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşme aynı zamanda Türksat A.Ş. olarak fırlatma hizmeti için uydu üreticisi yerine fırlatıcı firma ile doğrudan imzalanan ilk sözleşme niteliğindedir. Söz konusu fırlatıcı hizmet alımı sözleşmesi kapsamındaki faaliyet ve işlemler Türksat A.Ş. uzman kadrosuyla yürütülecektir.” dedi.

Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Milli uydular 2021’nin ikinci çeyreğinde uzaya gönderilecek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “TÜRKSAT 5A’nın 2020’nin son çeyreğinde, TÜRKSAT 5B’nin ise 2021’nin ikinci çeyreğinde uzaya gönderilmesi planlanıyor” dedi.

Yerli ve milli uydu 6A 2021'de uzaya fırlatılacak Türksat Bilişim Müşteri İlişkileri Direktörü Mustafa Çiçek, 6A uydusunun 2021 yılında uzaya fırlatılmasının planlandığını belirterek, "Yüzde 100 yerli ve milli olacak" dedi.

Millî uyduya 300 milyon liralık ek bütçe Türkiye’nin yerli ve millî uydusu TÜRKSAT 6A’nın çalışmaları yüzde 65 oranında tamamlanırken, kur farkından kaynaklı projede yaşanan aksamaları gidermek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı projeye 300 milyon lira ilave kaynak aktardı.