Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Apple, geçen hafta iPhone 13 serisini tanıtmıştı. Şimdi de iPhone'un merakla beklenen işletim sistemi iOS'un yeni sürümü iOS 15'i yayımladı. Saat 20:00 itibariyle Türkiye'deki kullanıcılara sunulan güncellemede bir çok yenilik bulunuyor. İşte iOS 15 sürümünün merak edilen özellikleri:

FACETIME'DA EKRAN PAYLAŞIMI

FaceTime görüşmesi yaparken ekranınızı paylaşabileceksiniz. Birlikte TV programları ve filmleri izlemenizi ya da müzik dinlemenizi sağlayacak SharePlay özelliği, uzaktaki aile üyeleriniz ve arkadaşlarınızla ortak deneyimler yaşamanın yeni bir yolunu sunacak. Ayrıca güncelleme ile birlikte, FaceTime görüşmeleri Apple aygıtlarının dışında, Android ve Windows cihazlara da taşınıyor.

UZAMSAL SES

Konuşan her kişinin sesi, ekranınızda konumlandıkları yerden geliyormuş gibi duyulacak. Bu da sohbetlerin daha doğal ve akıcı olmasına yardımcı olacak.

DOĞRUDAN MESAJLARA CEVAP VER

Mesajlar'da sizinle paylaşılan bağlantılar, görseller ve diğer içerikler şimdi ilgili uygulamada ‘Sizinle Paylaşılanlar' adlı yeni bir bölümde yer alıyor. Mesajlar'a dönmek zorunda kalmadan, doğrudan içeriği açtığınız uygulamadan cevap verebiliyorsunuz.

MEMOJİLERİNİ GİYDİR

Şimdi Memoji'niz için kıyafet seçebiliyor ve kendinizi yeni çıkartmalarla ifade edebiliyorsunuz. Aksesuarlarıyla tarzınızı dilediğinizce yansıtabiliyorsunuz.

FOTOĞRAFLARI ARŞİVLE

Mesajlar'daki fotoğraflar şimdi bir kolaj veya kaydırarak göz atabileceğiniz bir görsel olarak görünüyor. Dokunarak tümünü ızgara şeklinde görüntüleyebiliyor veya hızlı bir Tapback ekleyebiliyorsunuz. Ve birkaç dokunuşla fotoğrafları arşivinize kaydedebiliyorsunuz.

'ODAK'LAN

Odak özelliği, konsantre olmaya veya uzaklaşmaya ihtiyaç duyduğunuz anda size yardımcı oluyor. Odak seçenekleri listesinden bir odak seçerek veya dilerseniz kendinize özel bir Odak ayarı oluşturarak sadece almak istediğiniz bildirimlere izin veriyorsunuz. Bu sayede kendinizi tamamen yaptığınız işe adayabiliyorsunuz.

BİLDİRİMLER ARTIK SIR DEĞİL

Bildirimler şimdi yeni bir görünümle sunuluyor. Kişi fotoğrafları ve daha büyük uygulama simgeleri sayesinde bildirimlerin kimden veya nereden geldiğini anlamak artık daha kolay hale getirilmiş.

HARİTA DA DEĞİŞTİ

Yollar, mahalleler, ağaçlar, binalar ve daha fazlasıyla ilgili ayrıntılarla şehirleri başka bir gözden görmenizi sağlıyor.

YENİ SÜRÜŞ ÖZELLİKLERİ

Harita uygulaması şimdi sürücülere yol ayrıntılarının yanı sıra güncel kazaları ve trafik durumunu görmelerine yardımcı olan yeni bir özel sürüş haritası sunuyor.

OTOBÜS DURAKLARINI BUL

Toplu taşıma entegrasyonu, yakındaki durakları ve toplu taşıma saatlerini gösteriyor ve sık kullandığınız güzergahları en üste iğnelemenize imkan veriyor. İneceğiniz durağa yaklaştığınızda ise Harita uygulaması size bunu haber veriyor.

SAFARİ GÜNCELLENDİ

Yeni Safari, denetimlere tek elle ulaşmayı kolaylaştıran ve içerikleri merkezine alan yeni bir tasarıma sahip. Kompakt ve hafif olan yeni sekme çubuğu, kullanıcıların sekmeler arasında geçiş yapabilmeleri için ekranın alt kısmında havada duruyor.

FOTOĞRAFLARDA CANLI METİN

Canlı Metin, görsellerdeki zengin ve yararlı bilgileri akıllı bir şekilde seçebiliyor. Bu sayede fotoğrafta vurgulanan metne dokunarak arama yapabiliyor, mail gönderebiliyor veya yol tarifi alabiliyorsunuz. Canlı Metin özelliği Kamera uygulamasında da çalışıyor. Başka bir deyişle herhangi bir yerdeyken iPhone'unuzun kamerasını bir metne doğru tutarak işinize yarayacak bilgilerle hızlıca işlem yapabiliyorsunuz.

SAĞLIĞINIZI PAYLAŞIN

Sağlık uygulamasında yapılan güncellemeler verilerinizi başkalarıyla paylaşmanın yeni yollarını sunuyor. Düşme riskinizi değerlendirmenizi sağlayacak bir ölçüm ve sağlık durumunuzdaki değişimleri anlamanıza yardımcı olacak bir eğilim analizi bunlardan ikisi.

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