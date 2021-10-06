Türkiye Gazetesi

2014 yılında Amazon tarafından satın alınan Twitch hacklendi. The Verge’ün 4chan’da yayınlanan posta dayandırdığı habere göre saldırganın kimliği anonimliğini koruyor.

TWİTCH HACKLENDİ

Sızdırılan bilgiler arasında yayıncılara son 3 yıl boyunca yapılan ödemelerin bilgileri, mobil, masaüstü ve konsol uygulamalarının kaynak kodları, SDK ve AWS altyapıları ve en önemlisi de Amazon’un henüz yayınlamadığı Steam rakibi platformu hakkında önemli bilgilere ulaşıldı.

GÜVENLİK BİLGİLERİ ORTAYA ÇIKTI

Webtekno'da yer alan habere göre Twitch'in hacklenmesi ile ortaya çıkan bilgiler kullanıcıları korkuya düşürdü.

Bilgilerde Twitch yayıncılarının 3 yıl içinde aldığı tüm ödemeler, yani yayıncılık gelirleri, masaüstü ve tarayıcı uygulaması twitch.tv'nin tamamı, mobil, masaüstü ve oyun konsolu uygulamalarının tüm kaynak kodları, Twitch tarafından kullanılan SDK'lar, Amazon Web Services hizmetleriyle ilgili kodlar, Amazon'un henüz adını bile duyurmadığı Steam rakibi oyun kütüphane, işlemci ve mağazası Vapour, Twitch'in kullandığı tüm güvenlik araçları yer aldı.

WikiLeaks CIA'ın hackleme araçlarını yayınladı WikiLeaks kamuoyuyla paylaştığı ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'na (CIA) ait 'Kasa Dairesi 7' belgeleri kapsamında, bir dizi yeni belge yayınladı. 'İmparatorluk' adı verilen proje kapsamında CIA'ın Apple işletim sistemini hackleme amacıyla kullandığı araçların işleyişi açıklandı.

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