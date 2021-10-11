Türkiye Gazetesi

Saldırı amaçlı drone ve insansız hava araçlarının (İHA) etkisiz hâle getirecek Fedai’nin ilk uçuşu yakın zamanda gerçekleştirilecek. Bu ay içinde de gerçek dronlara karşı bir gösterimin yapılması hedefleniyor. Transvaro İcra Kurulu Üyesi Güray Ali Canlı, Fedai’nin, kamikaze İHA/drone saldırılarını durdurmak amacıyla geliştirilen bir koruma sistemi olduğunu ama ihtiyaç doğrultusunda ilerleyen dönemde aracının kendisinin de saldırı amacıyla kullanılabileceğini söyledi.

"TEHDİTLERİN HEPSİNİ DÜŞÜRÜYOR"

Fedai’nin tehdide yaklaşınca kendi optik arama sistemiyle hedefin üzerinde, sürü halinde ise içinde patladığını belirten Canlı, “Oldukça geniş bir yarıçap içerisinde etkili, yani vurmasına gerek yok. Çok etkili harp başlığı var, tehditlerin hepsini düşürüyor. Görev iptal edilirse meskûn mahal üzerindeyse havada patlatılıyor, değilse paraşüt açarak aşağı indiriliyor ve tekrar kullanıma hazırlanıyor” dedi.

VİDASINA KADAR TÜRK FİRMALARI ÜRETTİ

Fedai’yi geliştirme sürecinde gelinen aşamaya ilişkin de bilgiler veren Canlı, “Fedai’nin kalıpları, modellemeleri, hesaplamaları, optik aracısı, LİDAR’ı bitti, fırlatma tüpü yapılıyor. Ay sonunda gerçek drone düşürmek şeklindeki bir gösterimi ilgililerin dikkatine ve görüşlerine sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Canlı, Fedai’nin tümüyle, en ufak vidasına kadar Türk mühendisleri ve firmalarının çalışmalarıyla geliştirildiğini vurguladı.

Fedai’nin harp başlığında yaklaşık 10 bin parçacık yer alıyor. Fedai’nin etkili menzil yarı çapı 25 metre. Hedef Fedai’den çıkan parçacıklardan kurtulsa bile basınç etkisiyle etkisiz hâle getirilecek.

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