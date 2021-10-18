Türkiye Gazetesi

Sosyal medya devlerinden olan Facebook, Oculus'u satın aldıktan sonra yeni bir hedef belirledi. Sanal gerçeklik seti, Oculus Quest'i satışa sunan Facebook ayrıca Horizon adında bir sanal gerçeklik dünyası da geliştiriyor.

SANAL EVREN KURMAK İSTİYOR

Facebook sanal gerçeklikteki bu adımları bir sonraki seviyeye taşıyor. Şirket bir sanal evren kurmak istiyor. Metaverse adıyla bilinen bu evren her şeyin internet üzerinden yapılabileceği sanal bir dünya anlamına geliyor.

10 BİN İŞÇİ ALACAK

Bu dünyaya girebilmek için sanal gerçeklik gözlüğü gibi aletlere ihtiyaç duyulacak. Facebook sanal evrenin kurulması için Avrupa Birliği'nde atağa geçti. Şirket birlik içerisindeki ülkelerde toplamda 10 bin kişilik bir istihdam oluşturacak. Beş yıllık süre içerisinde oluşturulacak ekibin uzmanlaşmış mühendislerden oluşacağı belirtildi.

SANAL EVRENİ DESTEKLİYOR

Facebook'un blog paylaşımında sanal evrenin şirketin büyük öncelikleri arasına alındığı aktarıldı. Şirketin kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in şiddetli bir sanal evren savunucusu olduğu biliniyor.

ORTAKLIĞA AÇIK

Facebook ayrıca bu devasa evrenin tek bir şirket tarafından yapılamayacağını ifade ederek iş birliklerine kapıyı açık bıraktı. Bu nedenle kar amacı gütmeyen gruplara 50 milyon dolarlık yatırım yapıldığı açıklandı.

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