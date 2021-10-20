Türkiye Gazetesi

Dünyada en yaygın kullanılan sosyal medya mecralarından biri olan Instagram, yeni özelliği ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Talepler doğrultusunda hikaye kısmındaki süre kısıtlamasının aralığının genişletilmesi özelliğini test eden Instagram, söz konusu yeniliğin beğenilmesi halinde kalıcı olmasını sağlayacak.

30 SNAİYEDEN UZUN VİDEO TEK SEFERDE PAYLAŞILAMIYORDU

Sosyal medya platformı Instagram uzun süredir kullanıcıların talep ettiği bir geliştirmeyi gündemine aldı. Instagram 30 saniyeden uzun videoların tek parça olarak hikayede paylaşılmasına izin vermiyordu. Şirketin bu güncellemeyi gündemine aldığı paylaşıldı.

BEĞENME SAYISI GİZLENEBİLİYOR

Instagram, kullanıcılara beğenme sayısını gizleme imkanı tanıyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram bu özellikle sosyal medya baskısını azaltmayı hedefliyor.

Bu özelliği aktifleştirmiş olan kullanıcılar bir takipçinin adını görüp yanında "diğerleri" ifadesiyle karşılaşacak. Instagram şimdiye kadar kullanıcı adı ve x sayıda kişi beğendi olarak paylaşımları gösteriyordu.

Instagram'ın bu özelliği 2019'dan beri bazı ülkelerde test ediliyordu. Şimdi ise dünya genelinde kullanıma açıldı.



KONUŞMA ODAKLI DEŞİFRE

Her gün milyonlarca kullanıcı Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşımlarda bulunuyor. Platform hikayelere getirdiği yeni efektle kullanıcıların işini kolaylaştırmayı hedefliyor. Instagram'ın yeni özelliği caption ile hikayelere yazı yazmak için konuşmanız yeterli olacak.

Yani uygulama otomatik olarak sizin söylediklerinizi yazıya dökecek. Özellik halen test aşamasında. ABD'de sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı. Henüz Türkiye'deki kullanıcılar caption özelliğini kullanamıyor. Özelliğin yakın zamanda Türkiye'de de kullanıma açılması bekleniyor.

WhatsApp son görülme özelliğini değiştiriyor: Yedekler de korunacak Dünyanın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların en çok şikayetçi olduğu özelliği değiştiriyor. Yapılan yeni güncelleme ile perşembe gününden itibaren bazı kullanıcılar yeni yedekleme özelliğine erişebilecek. Güvenlik açığı olarak değerlendirilen uygulama geçen perşembe beta olarak çıkmıştı.