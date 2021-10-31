Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

YouTube, kısa video içerik üretimini teşvik etmek amacıyla YouTube Shorts Fonu’nu Türkiye’de kullanıma sundu. Fon, Shorts formatında video içerik üreticilerine ve sanatçılara dağıtılacak. Ödemeye hak kazanan kanallar, bonus ödemelerin yanı sıra, başlangıç olarak her ay 100 ila 10.000 dolar gelir elde edebilecek.

YouTube İçerik İş Ortaklıkları Ülke Müdürü Timur Altop, “Bu fon, Shorts formatındaki videolar için uzun vadeli ödeme planımız için ilk adımı temsil ediyor. Bu uygulamanın Türkiye’ye gelmesinden dolayı büyük heyecan duyuyoruz” diye konuştu.

BAZI KRİTİLERİ YERİNE GETİRMELİ

Son üç yılda içerik üreticilerine, sanatçılara ve medya şirketlerine 30 milyar doların üzerinde ödeme yapan YouTube, mayıs ayından bu yana da dünyanın çeşitli pazarlarına 100 milyon dolarlık YouTube Shorts Fonu’nu sağlıyor. Fondan yararlanmak için içerik üreticilerinin bazı kriterleri yerine getirmesi bekleniyor.

Açılan kanalın YouTube’un Topluluk Kuralları’na, telif hakkı kurallarına ve ödeme politikalarına uygun olması ve içerik üreticilerinin kanallarına son 180 gün içinde en az bir adet formata uygun Shorts videosu yüklemiş olmaları gerekiyor.

YouTube, Covid aşısı karşıtı tüm içerikleri platformdan kaldıracak YouTube, onay almış aşılarla ilgili yanlış bilgi içeren tüm videoların platformdan kaldırılacağını açıkladı.

Gençler en çok Youtuber ve gamer olmak istiyor Doritos, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve kitlesel fonlama platformu Fongogo iş birliğiyle hayata geçirilen “#bicesaret” kampanyası meyvelerini vermeye başladı. 2019 yılında başlayan ve bu yıl devam eden projeye büyük ilgi gösteren gençler şimdiye kadar kitlesel fonlama platformu Fongogo’ya 600’ün üzerinde proje gönderdi.