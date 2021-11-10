Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin savunma sanayiinde gerçekleştirdiği yerli hamlelerin en önemlileri arasında yer alan ilk milli silahlı drone sistemi Songar için ihracata yönelik adımlar hızlandırıldı. Asisguard Genel Müdürü Mustafa Barış Düzgün, Songar'ı Türkiye'de 4 farklı kuvvete teslim ettiklerini ve araçların kullanımda olduğunu söyledi.

"ŞU ANDA BİR KUVVETİMİZDE BOMBA ATARIMIZ KULLANILIYOR"

Platforma yeni silah yükleri ekledikçe bunları envantere katmak için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na ilettiklerini ve olumlu karşılandığını anlatan Düzgün, "5,56 milimetre silahın yanında 40 milimetrelik bomba atar faydalı yükümüz de kullanılmakta, güvenlik güçlerimizin hizmete sunmuş bulunmaktayız. Hedefimiz birden fazla drone satmak yerine tek drone ile farklı faydalı yükleri kullanım konseptine göre güvenlik güçlerine kazandırmak istiyoruz. Bunun ikinci adımı bomba atar idi. Şu anda bir kuvvetimizde bomba atarımız kullanılıyor" dedi.

Düzgün, toplumsal olaylara müdahaleye yönelik sis bombası atmak üzerine bir faydalı yükü de yakında göreve hazır hale getireceklerini belirtti.

Düzgün, ihraç edilecek Songar'ın ilk aşamada 5,56 milimetre otomatik makineli tüfekle donatılacağını, ilerleyen dönemde farklı faydalı yükleri ihraç etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

YÜKSEK GÜÇ LAZER SİSTEMİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Emniyet Genel Müdürlüğünün "Eren" ismini verdiği ve TÜBİTAK BİLGEM, HAVELSAN ve Asisguard arasında protokol imzalanarak taçlandırılacak yüksek güç lazer sisteminin Songar’a entegrasyonu çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Düzgün, "Bunun yanında da pek yakında ama çalışmalarımızın hızla devam ettiği bir füze opsiyonumuz da görünmekte" ifadelerini kullandı.

"ÜÇ FARKLI ÜLKEYLE CİDDİ GÖRÜŞMELERİMİZ VAR"

İş geliştirme çalışmalarının tohum atmaya benzediğini, uzun süre itinayla çalışılmaya ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Düzgün, "2 ülkeye Songar’ı ihraç ettik. Üç farklı ülkeyle de ciddi görüşmelerimiz var, sözleşme imzalama aşamasına geldik. Yani aslında çok fazla talep var, çok fazla fiyat teklifi verdiğimiz ülke var. İkisi başarıya ulaşmış üçü ise başarıya çok az kalmış Songar satışlarımız bulunmakta" diye konuştu.

SONGAR altı bomba birden atacak İlk millî silahlı drone SONGAR’ın dörtlü olan bombaatar sistemi, yakında revize edilip altılı hâle getirilecek. Böylece vurucu gücü daha da artacak.

İlk silahlı drone Songar orduya teslim edildi Songar, sahip olduğu atış hassasiyetiyle asimetrik harbin önemli millî kabiliyetlerinden biri olarak göz dolduruyor.