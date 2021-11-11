Türkiye Gazetesi

SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) yaklaşık 6 ay kalacak yeni astronot ekibini taşıyacak uzay aracını bu gece yarısı ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatacak. "Crew-3" ismi verilen uçuşta, 3 Amerikalı 1 Alman olmak üzere 4 astronot yer alacak.



24 SAAT İÇİNDE ULAŞMASI BEKLENİYOR

NASA'nın uçuş ekibindeki daha önce ABD Hava Kuvvetlerinde pilot olarak görev yapan 44 yaşındaki Raja Chari'nin uzaya giden Hint asıllı beşinci astronot olacak. NASA mürettebatının, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılacak bir kapsül ile yaklaşık 24 saat içinde UUİ'ye ulaşması bekleniyor. SpaceX'in NASA'nın 4 astronotunu taşıyan kapsülü, pazartesi günü Florida açıklarındaki Meksika Körfezi'ne güvenli şekilde inmişti.



TUVALET SORUNU YÜZÜNDEN BEBEK BEZİ KULLANDILAR

Kapsülde yaşanan tuvalet sorunu nedeniyle astronotların 8 saatlik iniş yolculuğunda bebek bezi kullanmak zorunda kaldıkları duyurulmuştu.



SpaceX'in 4 astronotu taşıyan uzay aracı dünyaya döndü SpaceX'in 4 astronotu taşıyan uzay aracı Dragon Endeveaur, Florida kıyılarındaki Meksika Körfezi'ne başarılı bir şekilde iniş yaptı.



SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusunu daha uzaya yolladı.