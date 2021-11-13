Türkiye Gazetesi

Bilişim Vadisi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla düzenlenen 8. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'nde, Ar-Ge ve tasarım merkezleri için 10 kategoride 30, teknoparklar için de 4 kategoride 12 olmak üzere toplamda 42 ödül sahiplerini buldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2020 yılı Performans Endeksi'nde sıralamaya giren teknoparklar ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Performans Endeksi'nde üst sıralarda yer alan firmaların temsilcilerine ödüllerini takdim etti.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) 2020 yılı Performans Endeksi sonuçlarına göre, 10 yaş ve üzeri TGB sıralamasında Yıldız Teknik Üniversitesi TGB birinci, Bilkent Cyberpark ikinci, ODTÜ Teknokent üçüncü oldu.

Birincilik ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman birlikte aldılar.

5-10 yaş aralığında gelişmekte olan TGB'ler arasında Teknopark İstanbul, İstanbul Teknokent TGB, Ege Teknopark TGB ilk üçte sıralandı. 5 yaşından küçük erken aşama TGB'lerde Bilişim Vadisi, Ankara Teknopark TGB, Konya (İnnopark) TGB zirvede yer aldı. En iyi gelişme gösteren TGB'ler; Konya (İnnopark) TGB, Bilişim Vadisi ve Trabzon TGB oldu.

Ar-Ge Merkezleri Performans Endeksi sonuçlarına göre, 35 ve altı Ar-Ge personel istihdamı kategorisinde Endoks Enerji ilk sırada yer alırken, onu Yeşilova Holding ve Tirsan Kardan izledi. 36-50 Ar-Ge personel istihdamı sıralamasında Borçelik, Sestek ve Rollmech Automotive yer aldı. 51-75 Ar-Ge Personel istihdamı kategorisinde Eczacıbaşı Yapı Gereçleri ilk sırada yer alırken, onu İdea Teknoloji Çözümleri ve TÜPRAŞ takip etti.

76-250 Ar-Ge personel istihdamı ketegorisinde birinci Kordsa'yı, CMS Jant ve Anadolu Isuzu izledi. 251 ve üzeri Ar-Ge Personel İstihdamı kategorisinde Vestel Elektronik, TOFAŞ ve ASELSAN üst sıralarda yer aldı.

En fazla yeni Ar-Ge personeli istihdamı sıralamasında ise ASELSAN birinci olurken, BAYKAR Makina ikinci, TUSAŞ üçüncü oldu.

Tasarım Merkezleri Performans Endeksi sonuçlarına göre ise 15 ve altı tasarım personeli istihdamı kategorisinde Atasan Metal, Era Elektronik, Tkare Makine sıralamaya girdi. 16-20 tasarım personeli istihdamı sıralamasında ilk sırada yer alan Ünsa Madencilik'i, Eko Endüstri Kalıp ile Hpp International Turkey takip etti. 21 ve üzeri tasarım personeli istihdamı sıralamasında Sanem Plastik, Erginoğlu Çalışlar Mimarlık Tron Elektronik ilk üçte yer aldı.

En Fazla Yeni Tasarım personeli istihdamı kategorisinde ise Rem Mimarlık birinci, Enka İnşaat ikinci, Koton Mağazacılık üçüncü sırada yer aldı.

Programa, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri Fahri Çakır, Ahmet Çolakoğlu, Osman Boyraz, Fuat Köktaş, Selma Kaplan Kıvırcık, Tahsin Tarhan, Abdurrahman Başkan ve Ayhan Altıntaş ile AK Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, teknoparklar ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin temsilcileri katıldı.