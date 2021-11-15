Türkiye Gazetesi

Fiyatı ile piyasadaki en pahalı akıllı telefonlar arasında yer alan Apple'ın iPhone 13 Pro Max’i bir Rus mücevher markası yeniden tasarladı. Apple’ın amiral gemisi olarak adlandıran iPhone 13 Pro Max’i yeni bir boyuta taşıdı.

80 MİLYON YILLIK T-REX DİŞİ KULLANILDI

Şİrket, 80 milyon yıllık gerçek bir T-rex dişine sahip “Tyrannophone” adlı 6 bin 830 sterlinlik (yaklaşık 92 bin lira) bir versiyonunu tanıttı. Bununla birlikte Tyrannophone, ayrıca bir T-rex figürüne de sahip.

DÜŞMANA KORKU SALMAK İÇİN ÜRETİLDİ

Caviar’dan yapılan açıklamada, "iPhone 13 Pro Tyrannophone, saf kehribardan yapılmış sarı gözüyle rakiplerinizin kalplerine korku salan bir dinozor kafasının boyutlu görüntüsüyle süslendi. Bir canavarın yırtıcı gülümsemesi sadece bir dekor unsuru değil, aynı zamanda bir ayrıcalık ve benzersizlik unsurudur, çünkü dinozorun dişlerinden biri gerçek. 80 milyon yıllık gerçek bir Tyrannosaurus dişinin parçasından bir parça içeriyor” denildi.

7 ADET ÜRETİLDİ

Bununla birlikte, Tyrannophone modelin 6 bin 427 sterlin (yaklaşık 86 bin lira fiyatla iPhone 13 Pro modelinde de mevcut olduğu belirtildi. Ancak, Caviar bu modellerden birine sahip olmak isteyenlerin hızlı davranması gerektiği ve sadece 7 adet üretildiğini açıkladı.

TERA KOLEKSİYONUNDA YER ALIYOR

“Tyrannophone”, iPhone Pro Max'in yakutlarla süslenmiş 36 bin 764 sterlinlik (yaklaşık 492 bin lira) bir sürümünü de içeren Tera koleksiyonunda yer alan üç model arasında yer alıyor. Diğer taraftan, bu, Caviar'ın Apple'ın iPhone'larının lüks bir versiyonunu ilk kez ortaya çıkarışı değil.

475 BİN TL DEĞERİNDE

Apple'ın amiral gemisi serisinin Eylül ayında piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra Caviar, iPhone 13 Pro Max'in 18 karat altından yapılmış 35 bin 519 sterlinlik (yaklaşık 475 bin lira) bir versiyonunu ürettiğini duyurmuştu. “Total Gold” adı verilen özel tasarım, 'sanatsal barok tarzında' işlendiği belirtilmişti.

Teknoloji devi Toshiba üçe bölünüyor: Tarihi açıkladılar Teknoloji devi Toshiba’dan şaşırtan karar. Japonya merkezli kuruluş, daha odaklı bir yapı için 2024’ün Mart ayında üçe ayrılmayı planladığını açıkladı. Üçe bölünmenin ardından Toshiba ismini sürdürecek olan birimin şirkete ait olan flash bellek şirketi Kioxia Holdings ve diğer varlıklardaki hisseleri de yöneteceği bildirildi.

İşte bütçe dostu teknolojiler | Akıllı saat önerileri Teknoloji firmaları en yeni ürünlerini satışa sundu. Kulaklıklardan akıllı saat ve bilekliklere, güvenlik kamerasından akıllı telefonlara kadar yeni ürünler bütçe dostu özellikleriyle dikkat çekiyor

Türk yazılım firmasından Hollandalı teknoloji devine suçüstü! Korsanlara karşı yazılımlarında “iz bırakma” yöntemini kullanan Türk firması Başarsoft, otomotiv şirketlerine hizmet veren Hollandalı teknoloji devinin haritasından Necmettin Sokağı’nın çıkması üzerine soluğu mahkemede aldı