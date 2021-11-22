Türkiye Gazetesi

Tesla ve Space X'in sahibi Elon Musk, enterasan açıklamasında çarpıcı noktalara dikkat çekti ve Mars'a gitmek zorunda olduklarını çünkü kıyamet öncesi yaşanması beklenen nükleer savaşa yönelik tehdidin devam ettiğini dile getirdi. Nükleer Armageddon olarak isimlendirilen bu olay, kıyametten önce nükleer savaş anlamına geliyor.

NASA ve SpaceX'in Mars’ta çalışmalarını yoğun olarak sürdüyor. Bu iki kurumun Mars'ta yaşam için neden bu kadar ısrar ettiğine dair en net açıklama SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'tan geldi. Musk, kıyamet öncesi yaşanması beklenen nükleer savaş nedeniyle Mars'ta yaşam koşullarının sağlanması gerektiğini belirtti. Eğer yaşam koşulları sağlanırsa, bu çalışmaların öncüleri kıyamet öncesinde Mars'a yerleşecek ve yaşamlarına orada devam edecek.

HEDEFTE İNSANLIĞI ÇOK GEZEGENLİ HALE GETİRMEK VAR

Independent Türkçe'nin haberine göre; iklim krizi, pandemiler ve insan medeniyetini tehdit eden diğer olgulardan söz eden Musk, bu risklerin azaltılması ihtiyacını vurguladı. Teknoloji milyarderine göre bu riskleri azaltmanın en önemli yolu, insanlığı çok gezegenli hale getirmek.

"DÜNYA’DA RİSKLER HER ZAMAN VAR"

Tesla'nın sürdürülebilir enerji hamlelerinde yol aldığını vurgulayan Musk, "Ne kadar hızlı o kadar iyi" diye ekledi: "Çünkü Dünya'da riskler her zaman var. O eski, tanıdık nükleer Armageddon hâlâ geçerli risklerden biri."

1998 yapımı bilimkurgu filmi Armageddon, insanlığı yok edebilecek güçte bir göktaşı felaketini konu ediyor. Bu nedenle filmin adı, genellikle yok oluş ihtimalini anmak için kullanılıyor.

NÜKLEER ARMAGEDDON NE DEMEK?

Armageddon; sözcük olarak İbranice de "Megiddo Dağı" anlamına gelmektedir. Dini kaynaklara göre Dünya'nın sonuna doğru olacak olan son savaştır. Kimilerine göreyse büyük bir nükleer savaştır. Kıyamet öncesi yaşanacak olan bu büyük savaş, Mesih ile Deccal arasında olacaktır.



Elon Musk özür diledi: Tesla sürücülerini isyan ettiren kesinti ABD'li otomobil üreticisi Tesla'nın otomobil kilidini açmaya ve otomobili çalıştırmaya yarayan telefon uygulamasında çıkan sorun, araç kullanıcılarını mağdur etti. Araçlarını kullanamayanlar sosyal medya üzerinden Tesla'yı eleştiri yağmuruna tutarken, şirketin CEO'su Elon Musk özür diledi.

Elon Musk, Starship'i Dünya'nın yörüngesine fırlatacak ABD'li uzay teknolojileri firması SpaceX, Starship uzay aracını 2022 başında Dünya'nın yörüngesine fırlatmak için deneme uçuşu gerçekleştirecek.