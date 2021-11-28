Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

CCW Teknoloji kurucusu Adem Duman’ın liderlik ettiği yatırım turuna katılan yerli ve uluslararası yatırımcılar arasında Breakaway Partners, Doğan Yurttutmuş, Erdoğan Çoban, Mehmet Berke Merter ve Mehmet Turgut Eltemur yer aldı. Aldıkları yeni yatırımla yurt dışına açılacaklarını belirten Dinlebi Kurucu Ortağı Ahmet Yaman “Dinlebi olarak eylül ayında birinci yılımızı doldururken, 500 binin üzerinde üye sayısına ve içerikte 2 bine yakın sesli kitaba ulaştık. Yeni globalleşme vizyonumuz ile birlikte Almanca ve İngilizce binlerce yeni sesli kitap yakın zamanda Dinlebi raflarında yerini alacak” dedi.

Dünya devleri yatırıma geliyor Muhalefetin ‘Türkiye’ye yatırım gelmez’ söylemlerine en iyi cevabı yabancı yatırımcılar veriyor. Son bir yılda onlarca küresel dev, Türkiye’de yatırım yapacağını açıkladı.