Türkiye Gazetesi

NFT'lerin arından sanal evren çılgınlığı başladı. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg’in açıklamalarından sonra yatırımlar hızla artmaya başladı.

FACEBOOK CEO’SUNDAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Sanal evren ya da diğer adıyla metaverse uzun yıllardır teknoloji şirketlerinin gelecek gördüğü bir alan. Son olarak adını Meta olarak değiştiren Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg de şirketin geleceğinin sanal evren olduğunu söylemişti.

TALEP ARTMAYA BAŞLADI

Sosyal medya devi Facebook'un bu açıklamasının ardından sanal evren projeleri daha fazla ilgi çekmeye başladı. Decentraland adındaki bir kripto platformu sanal evren projesiyle biliniyor. Kanada merkezli bir yatırım şirketi buradan arsa satın aldı.

2.43 MİLYON DOLAR ÖDENDİ

Toplamda 116 parselden oluşan arsaya 2.43 milyon dolar ödendi. Decentraland'in moda sokağındaki arsanın büyüklüğü ise yaklaşık 600 metrekare olduğu belirtildi. Bu da metrekare fiyatınının 4 bin dolara denk geldiğini gösteriyor.

SANAL YAT SATILDI

Bir başka sanal evren platformu The Sandbox'ta ise sanal yat satışı gerçekleşti,. Republic Realm tarafından geliştirilen dijital yata 650 bin dolar ödendi. Lüks yatta 1 helikopter pisti, jakuziler ve DJ kabini de bulunuyor.

Facebook sanal evren için ilk adımı attı: 10 bin işçi alacak Facebook’tan yeni girişimciliğe ilk adım. Facebook, duyuru yaparak sanal evren hayalini gerçekleştirmek için 10 bin işçi alacağını duyurdu. Şirket yaptığı duyuruda 10 bin yeni istihdamın AB ülkelerinde yapılacağını ve çoğunun kalifiye mühendislerden oluşacağını belirtti. Facebook’un kurucusu Zuckerberg ise sanal gerçeklik evreninin büyük savunucuları arasında yer alıyor.

Facebook'a 100 milyar dolarlık dava ABD’nin Ohio eyaletinde, Facebook’a küçükler üzerinde olabilecek olumsuz etkileri sebebiyle tazminat davası açıldı.

Esad'ın hackerları Facebook'u hedef aldı Facebook, geçen aylarda Pakistan ve Suriye merkezli dört hacker grubuna karşı tedbir aldığını açıkladı.