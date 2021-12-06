Türkiye Gazetesi

25 yaşındaki enerji sistemleri mühendisi Erhan Demircioğlu, enerji sektöründe tarihi bir buluşa imza attı. Daha önceden hidrojen ve bor madeni kullanarak solunum cihazı geliştiren genç girişimci, bu kez de hidrojen teknolojisinde ana kalp olarak nitelendirilen mebranı, emsallerinden 6 kat daha ucuz ve 6 kat daha fazla verimli olarak üretmeyi başardı.

“400 DOLARA ÜRETEBİLİYORUZ”

Yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Demircioğlu “Şu an hidrojen teknolojisinde ana kalp olarak nitelendirilen mebran, yurt dışından ithal edilmekte. Nafyon türü mebranlar kullanılıyor. Bu mebranların metrekaresi 3 bin dolar. Biz ise kendi geliştirdiğimiz özellikle bor ve perlit katkılı kompozit mebranlarımızın metrekaresini 400 dolara üretebiliyoruz.” dedi.

YÜZDE 80 YERLİ VE MİLLİ

Ürettikleri mebranın yüzde 80’inin yerli olduğunu belirten Demircioğlu, “Üretmiş olduğumuz bu mebranlarda hammadde olarak bor ve perlit kullanıyoruz. Yüzde 80 oranında yerlilik payı var. Bor ve perlitin en önemli avantajı, Türkiye’de rezervleri olan bir kaynak. Borun yüzde 73, perlitin ise yüzde 65 rezervi var. Dolayısıyla kendi madenlerimiz kullanarak piyasadaki bu nafyon türü mebranlardan 6 kat daha verimli ve metrekaresi 400 dolara mal olan mebran üretmiş bulunuyoruz” dedi.

“6 KAT DAHA VERİMLİ”

Mebranları öncelikli olarak otomotiv sektöründe hidrojen yakıtlı araçlarda kullanmayı planladıklarını söyleyen Demircioğlu “Bununla ilgili denemeler yapıyoruz. Özellikle mebranları bir araya getirerek oluşturduğumuz hidrojen yakıt hücreleri yığınları var. Bu yığınlar bir tür batarya olarak düşünülebilir. Araçlara enerjiyi sağlayan kısım bunlar ve bunu tamamen kendi madenlerimizi kullanarak yurtdışından getirilen emsallerinde oranla 6 kat daha fazla verimli olan yerli mebranlarla sağlıyoruz. Bir sonraki hedefimiz diğer sektörlerde de enerji üretimi olsun, sağlık sektörü olsun, eğitim kitleri olsun hidrojen enerjisini alacak teknolojileri geliştirmek. Hatta insansız hava araçlarının bile hidrojen teknoloji ile uçuşunu sağlayacak enerji sistemlerini geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“HEDEFİMİZ MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNE KATKI SAĞLAMAK”

Demircioğlu “Üretmiş olduğumuz sistemleri de tamamıyla kendi kaynaklarımızı kullanarak bizleri destekleyen paydaş kurumlarla sağlıyoruz. Bizim hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle üzerinde durduğu milli teknoloji hamlesine katkı sağlayabilmek. Ülkemizin kaynaklarıyla yerli üretime destek olmak ve sonrasında da diğer ülkelere ihracat kalemiyle ülkemize ekonomik girdi kazandırmak. Bunun için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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