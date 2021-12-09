Türkiye Gazetesi

Osman SAĞIRLI

ABD-Çin gerilimi sırasında Apple CEO'su Tim Cook’un Çinli yetkililerle anlaştığı ortaya çıktı.

Cook’un Çinli yetkililerle Apple’ın yatırımlar, ticari anlaşmalar ve işçi eğitimi yoluyla Çin’in ekonomisini ve teknolojik gücünü geliştirmek için üzerine düşeni yapacağına söz vererek, değeri 275 milyar dolardan fazla olduğu tahmin edilen bir anlaşmayı 2016’da gizlice imzaladığı belirtildi.

TOPLAM SATIŞLARIN BEŞTE BİRİ ÇİN'DE

Apple belgelerine dayanan rapora göre beş yıllık anlaşma Apple’ın bir dizi düzenleyici eylemle karşı karşıya kaldığı bir dönemde gerçekleşti. Cook, şirketinin sistemlerine zarar verecek ve iPhone satışlarının bir süreliğine düşmesine sebep olacak önlemler uyguladığı için Çin hükûmetiyle lobi yapmaya çalıştığı belirlendi.

Apple, Çin’de yeni mağazalar ve araştırma merkezleri açmaya devam ederken üç aylık gelirini 68 milyar dolara çıkararak rekor kırdı. Rapora göre Çin, Apple’ın toplam satışlarının yaklaşık beşte birini oluşturuyor.

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