Türkiye Gazetesi

Yıllardır SpaceX ile alay eden Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), ‘U dönüşü’ yaptı. Zira ajansın son açıklamalarına bakılırsa Rusya, SpaceX’e bir adım atmışa benziyor.

Roscosmos’un başkanı Dmitry Rogozin, Twitter’da dikkat çekici bir açıklama yaptı. Rogozin, gelecek yıl uzaya göndermeyi planladıkları kozmonot Anna Kikina’yı Soyuz uzay aracıyla göndermek istemediklerini belirtti. Roscosmos, bunun yerine SpaceX’in Crew Dragon kapsüllerini tercih etti. Bu uzay görevi 2022 yılının sonbaharında başlayacak.

UZAY ARAŞTIRMALARI GELİŞECEK

Yıllardır SpaceX’in kurucusu ve CEO’su olan Elon Musk ile sık sık tartışmaya giren Roscosmos’un bu açıklamaları iyiye işaret. Çünkü NASA, SpaceX ve Roscosmos’un birlikte hareket edecek olması uzay araştırmalarını geliştirebilir.

Rogozin basın toplantısında, “Kozmonotumuz Anna Kikina, muhtemelen 2022’de bir uzay görevine başlayacak. ABD (SpaceX) uzay aracında yer alabileceğini düşünüyoruz. Biz de Soyuz uzay aracımızda bir ABD astronotunu değişim programı kapsamında uzaya göndereceğiz.” dedi.

Elon Musk'tan şaşırtan karar: Bırakmak istiyorum Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, CEO görevlerinden ayrılmak istediğini açıkladı. Twitter paylaşımında Musk, yapmak istediği mesleği de söyledi.

Ekim ayında bir basın toplantısında konuşan Rogozin, bu konuya o zaman da değindi. Roscosmos başkanı, “SpaceX, uzaya kozmonot gönderebilmemiz için yeterli bir deneyime sahip” şeklinde konuştu. Roscosmos’un tek kadın kozmonotu olan Kikina, ilk uzay görevine böylece başlayacak.

Bu arada, SpaceX ise son yıllarda birkaç mürettebatlı görevini başarıyla gerçekleştirdi. Elon Musk'ın 2000'li yılların başında kurduğu uzay taşımacılığı şirketi, Starlink uydu interneti, kargo ve mürettebatlı uzay görevleri dahil pek çok projeyi geliştiriyor.

Rusya'nın bu hamlesinin siyasi yankıları ise merak ediliyor. Musk'ın olumlu cevap vermesi durumunda ABD yönetiminin tepkisi merak konusu oldu.

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