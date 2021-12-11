Türkiye Gazetesi

Vodafone Red’in seçili tarifelerine gelenlere ayrıca ilk 3 ay Netflix Standart Paket üyeliği hediye ediliyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin “Dünya genelinde medya tüketimi ve dijital platformlarda geçirilen zaman ortalama yüzde 40 arttı. Vodafone Red çatısı altında dünyanın en büyük içerik sağlayıcısı markalarıyla iş birliği yaparak müşterilerimize sunduğumuz sınırsız eğlence dünyasını sürekli genişletiyoruz. Müşterilerimiz artık Netflix’te sınırsızca ve özgürce izleme imkânına sahip olacak” dedi.

Vodafone KOBİ'leri geleceğe hazırlıyor: İşletmelere dijital destek Vodafone, e-Ticaret hizmeti kapsamında KOBİ’lere ödeme sistemleri, kargo takibi ve pazar yeri entegrasyonu desteği verirken, IoT çözümleri ile tarım, sağlık, enerji ve ulaşım gibi sektörlerde dijital dönüşüme öncülük ediyor.

Vodafone Türkiye'den son 5 yılın rekor büyümesi Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımlarından biri olarak faaliyet gösteren Vodafone, 2021-2022 mali yılının ilk 6 ayında da güçlü büyümesini sürdürdü. Servis gelirleri 8,2 milyar TL’ye ulaşan, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı ise 2,8 milyar TL olarak gerçekleşen şirket, son 5 yılın rekor büyümesine imza attı.