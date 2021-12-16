Türkiye Gazetesi

NASA'nın keşif aracı Perseverance, Kızıl Gezegen Mars’tan beklenmedik bir haber getirdi. Bir zamanlar akarsuya sahip olduğu düşünülen Mars’ın Jezero Krateri’ndeki kayaları inceleyen Perseverance, kayaların volkanik kökenli olduğunu buldu. NASA bilim ekibi, yeni bir açıklama yaparak bu kayaların lav akıntılarından oluştuğunu söyledi.

Bilim insanlarının yayımladığı önceki çalışmalar, Mars kayalarının tortullardan oluştuğuna işaret ediyordu. Bu tortullar, suda veya rüzgarda biriken mineral parçacıklarının sıkıştırılmasıyla oluşuyor. Ancak Perseverance, kayalarda mineral piroksenla sarılmış ve çevrelenmiş çok sayıda olivin kristali tespit etti. Bu gelişme, bilim dünyasında büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.

GÜNEŞ SİSTEMİ'NİN KÖKENİNE IŞIK TUTACAK

Bilim insanları, NASA'nın yeni çalışmasının oldukça önemli olduğunu vurguluyor. Çünkü bu kayaların örnekleri önümüzdeki 10 yıl içinde Dünya'ya getirilecek ve burada tarihleme çalışmasıyla yaşları tespit edilmeye çalışılacak.

Ayrıca araştırmacılar, bu çalışmanın yalnızca Mars için değil Güneş Sisteminin tarihi hakkında önemli veriler sağlayacağını söyledi. Kayalardan elde edilecek verilerle araştırmacılar, Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerin yaşlarını ve kökeni de bulmaya çalışacak.

Bu arada, NASA bilim insanları Perseverance'ı indirmek için Jezero Krateri’ni özellikle seçti. Çünkü uydu görüntülerinde bölgede delta olduğunu görmüşlerdi. Su ve kum kalıntıları barındırma ihtimali olan deltalar, Mars’ta yaşam kanıtı bulmaya yarayabilir.

NASA, merakla beklenen görevi erteledi ​ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) yeni uzay teleskobunun önümüzdeki hafta fırlatılması bekleniyordu. Ancak NASA’nın yaptığı açıklamaya göre gözlemevi ile roket arasındaki iletişim sorunu nedeniyle fırlatma ertelendi.

NASA asteroidlerle 'planlı çarpışma' gerçekleştirecek NASA Dünya'yı asteroidlerden korumak için yer çekimi ve çarpışma testi yapmak üzere uzay aracı fırlatacak.