Türkiye Gazetesi

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in sahibi Elon Musk ödeyeceği vergi miktarını duyurdu. Musk ödeyeceği vergi konusunda iddialı konuştu ve en fazla vergi ödeyen Amerikalı olacağını söyledi.



Otomobil otomatik pilottayken doğurdu: Bebeğe Tesla lakabı taktılar ABD’de araç otomatik pilottayken genç kadın doğurdu. Araçta doğan bebeğe hastane görevlileri “Tesla bebek” lakabını taktı.

Musk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 11 milyar dolardan fazla vergi ödeyeceğini duyurdu.



Tesla ve SpaceX’in CEO’su Musk şu anda dünyanın en zengin iş insanı ve şirketi Tesla 1 trilyon dolar değerinde



Elon Musk, kısa bir süre önce Demokrat ABD Senatörü Elizabeth Warren ile vergi polemiğine girmişti. Time dergisinin Musk’ı yılın kişisi seçmesinin ardından Warren, Musk’ın vergi ödemesi gerektiğini ve herkesten “bedavaya geçinmeyi durdurması gerektiğini” söylemişti. Musk ise bu sözler karşısında

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Musk şu anda dünyanın en zengin iş insanı ve şirketi Tesla 1 trilyon dolar değerinde. SpaceX’in değerinin ise 100 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.



Elon Musk, Tesla Cybertruck'tan memnun kalmadı! Elektrikli otomobil şirketi Tesla ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Cybertruck hakkında beklenmedik bir açıklama yaptı.