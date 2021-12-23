Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Google, Android işletim sistemini kaldırarak yerine Fuchsia OS işletim sistemini piyasaya sürebilir. Samsung dahil teknoloji devleri şimdiden yeni işletim sistemine yönelik adımlar atmaya başladı.

SAM Mobile’ın haberine göre, geleceğin Samsung telefonları artık Android ile kutudan çıkmayacak. Bunun yerine telefonlar, Google'ın birkaç yıldır geliştirmekte olduğu Fuchsia OS işletim sistemini kullanacak.

SAMSUNG İLK ADIMI ATTI

Samsung'un Fuchsia’nın gelişimine katkıda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Ancak bu yeni sisteme geçiş yakın zamanda gerçekleşmeyecek. Kaynaklar, bu sürecin en az birkaç yıl alacağını belirtiyor. Ayrıca Fuchsia OS işletim sistemine entegre One UI veya bir başka Samsung arayüzünün eşlik edip etmeyeceğini söylemek için de henüz erken.

Android işletim sisteminden Fuchsia’ya geçiş, Samsung'un planı değil. Aslında Google'ın sıfırdan oluşturulmuş yeni bir platforma geçme planının bir parçası. Android işletim sisteminden farklı olarak Fuchsia, Linux çekirdeği yerine Zircon adlı yeni kodu kullanıyor.

Google, giyilebilir cihazlardan akıllı telefonlara, tabletlere, bilgisayarlara ve IoT'ye (nesnelerin interneti) kadar çok çeşitli akıllı ürünlerde çalışacak Fuchsia'yı geliştiriyor. Teknoloji devi, işletim sistemini Nest hub uygulamasında test ediyor.

Önümüzdeki yıllarda Google, bu işletim sistemini hayata geçirirse sisteme geçiş yapan tek Android kullanan şirket Samsung olmayacaktır.

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