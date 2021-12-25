Türkiye Gazetesi

Haziran ayında tanıtılan Twitter Blue, ilk olarak Kanada ve Avustralya'da kullanıma sunuldu. Zamanla diğer ülkelere de yayılmaya başlayan abonelik sistemi sayesinde kullanıcılar çeşitli ayrıcalıklı özelliklerden faydalanıyor. Kullanıcılara sunduğu tweet ön izlemesi ile tweetlerini silme imkanı tanıyan sistemin 2022'de tüm dünyaya yayılması bekleniyor.

91mobiles'in haberine göre Hindistan'daki kullanıcılar sosyal medya hesaplarında Twitter Blue simgesini fark etti. Kısa süre sonra sistem, Türkiye'deki bazı kullanıcıların profillerinde de ortaya çıktı.

"TWEETİ GERİ AL" SEÇENEĞİ

Twitter Blue abonesi kullanıcılar, göndermek istedikleri bir tweet'i yayınlanmadan 30 saniye önceye kadar ön izleme olarak görebilecek. Bu işlev sayesinde paylaşılan bir tweet silinip tekrar paylaşılmak zorunda kalmayacak. Çünkü tweetteki çeşitli hataları, eksikleri ya da istenmeyen yerleri gözden geçirme fırsatı tanıyacak.

Ücretli abonelik sistemindeki ayrıcalıklar "Tweeti Geri Al" ile sınırlı değil. Aboneler, gündemdeki haberleri ve makaleleri “Okuma Modu” sayesinde kolaylıkla takip edebilecek. Okuma Modu'yla birlikte haberlere reklamsız erişmek de mümkün. Twitter Blue kullanıcıları, The Washington Post, The Atlantic, Reuters gibi medya organlarının içeriklerine reklamsız erişebilecek.

Bir diğer özellik ise favorileri koleksiyon şeklinde gruplandırmak. Kullanıcılar, beğendikleri tweetleri kategorilere ayırabilecek. ​Ayrıca Twitter Blue aboneleri, özel müşteri hizmetleri destek ekibi ile iletişim kurabilicek ve Twitter ikon rengini, uygulama içi görünümü istedikleri gibi kişiselleştirebilecek. Altı adet renk temasının ve sekiz adet özel uygulama ikonunun olduğunu belirtelim.

ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Twitter Blue’nun abonelik ücreti ABD’de 2,99 dolar. Ücretli abonelik sisteminin Türkiye fiyatı ise 30,99 TL olarak açıklandı.

Sosyal medya devinin web ve uygulama sürümlerinde bazı kullanıcılar "Blue" butonunun Türkçe versiyonunun entegre edildiğini görüyor. Ancak bu butona tıklayan kullanıcılar, "Tekrar dene" uyarısı ile karşılaşıyor.

Twitter, videolara altyazı özelliği ekledi Mikroblog sitesi Twitter, kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlayacak yeni bir özelliğini piyasaya sürdü. Artık platformdaki videolarda otomatik altyazı yer alacak.

Twitter’a video akış özelliği geliyor: Test edilmeye başlandı CEO değişikliği kararı alan Twitter, göreve Parag Agrawal’ı getirmişti. Yapılan bu değişiklik sonrası Twitter, yeni özellikler getirmeye başladı. Twitter, sosyal medya platformu TikTok’taki video akış özelliğini Hindistan’da kullanıma sunarak test etmeye başladı. TikTok’la başlayan video akışı Facebook ve Instagram’da da kullanılmaya başlamıştı.