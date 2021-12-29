Türkiye Gazetesi

Instagram’ın başkanı Adam Mosseri, paylaştığı bir video ile şirketin 2022 hedeflerini duyurdu. Mosseri, gelecek yıl özgünlüğe, şeffaflığa ve mesajlaşmaya önem vereceklerini vurguladı.

Adam Mosseri, açıklamasında "Instagram'ın ne olduğunu yeniden düşünmemiz gerekecek. Çünkü dünya hızla değişiyor ve biz de onunla birlikte değişmek zorunda kalacağız." dedi. Ardından da Instagram başkanı, video çalışmalarının iki katına çıkacağını söyledi.

DAHA FAZLA REELS

Mosseri, Instagram'ın tüm video ürünlerini Reels etrafında birleştireceğini Reels’i büyütmeye devam edeceklerini açıkladı. Bununla birlikte, platform son aylarda video işleme biçiminde bir takım değişiklikler yapıyor. Örneğin, IGTV ile daha uzun biçimli videolar kullanıma sunuldu. Ancak, kullanıcıların tam videoyu izlemek için Reels’e dokunması gerekiyor.

Instagram’ın bir diğer odak noktası ise içerik oluşturucuları. Mosseri bu kişilere daha fazla para kazandıracaklarını söyledi. Ayrıca Mosseri, Instagram'ın 2022'de mesajlaşmaya ve şeffaflığa odaklanacağını söyledi.

Platformun kontroller üzerindeki çalışmalarını da artıracağını söyledi. Instagram, bu ayın başlarında ebeveyn denetimlerini ekledi. Ancak Instagram'ın ana şirketi Meta, çocukları sosyal medyaya çekmeye yönelik projeleri nedeniyle eleştiriliyor.

Kullanıcıların eleştirdiği özellik kaldırılıyor: Instagram’a kronolojik sıralama geri geliyor Instagram CEO’su 2016 yılında kaldırılan kronolojik sıralama özelliğinin yeni yılda geri geleceğini duyurdu.

Instagram'da Reels ile cevap verme dönemi başladı Sosyal medya platformu Instagram, Reels özelliği üzerinde bir yenilik yaparak yorumlara cevap vermeyi başlattı.