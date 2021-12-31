Türkiye Gazetesi

SpaceX ve Tesla şirketlerinin kurucusu ve CEO'su Elon Musk, Tesla'nın insansı robot modeli hakkında konuştu. Katıldığı bir yayında merak edilen soruları yanıtlayan Musk, 'Tesla Bot' isimli insansı robotunu anlattı.

Bu yılın başlarında Tesla'nın nefes kesen bir etkinliğinde Musk tarafından tanıtılan insansı robotun henüz prototip bir modeli bulunmuyor. Ancak Tesla, robot için her şeyi planlamış gibi görünüyor. Robotu geliştirmek için onlarca yapay zeka, donanım mühendisi alan şirket, oldukça iddialı bir insansı robot modelini sunmayı planlıyor.

TESLA BOT ÇOK ÇALIŞACAK

Tesla Bot hakkınndaki röportajında Elon Musk, insansı robotun faydalı görevleri yerine getireceğini söyledi. Musk ayrıca Tesla Bot'un bir robottan çok daha fazlasını sunacağını belirtti.





Bununla birlikte, tanıtım etkinliğinde Tesla Bot'un günlük basit işleri yapmaya yönelik geliştirildiği açıklanmıştı. Ancak Elon Musk, robotun zamanla kendi kişiliğini oluşturabileceğini ve hatta insanlara arkadaşlık edebileceğini açıkladı.

Faydalı işler yapması beklenen Tesla Bot, Musk'ın sözlerine göre işgücü sorununu çözmeye bile yardımcı olacak. Musk, “Bence olasılıklar sonsuz. Bu, Tesla'nın dünyanın sürdürülebilir enerjiye geçişini hızlandırma konusundaki birincil misyon direktifinde pek yer almıyor. Ancak dünya ile etkileşime girebilen ve birçok farklı şekilde yardımcı olabilen insansı bir robot yapmak dünya için son derece yararlı bir şey.” dedi.

Tesla, insansı robotu için onlarca mühendisi işe aldı. Ancak röportajda Elon Musk, robotun ne zaman piyasaya sürüleceğini net şekilde açıklamadı. Sadece Musk, 2022'nin sonlarına doğru bir prototipin bitmesini bekliyor.

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